На лечении находятся более 160 раненных во время АТО военных - Минобороны
На сегодня на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Министерства обороны находятся 164 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также трое бойцов других военных формирований, которые были ранены в ходе проведения АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны подполковник Оксана Гаврилюк.
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Вместе с тем, отметила она, 40 военнослужащих ВСУ в настоящее время находятся на лечении за границей. Из них 18 - в Германии, 10 - в Румынии, другие - в Великобритании, Польше, Греции, Израиле и Австрии.
"Всего на настоящее время помощь в лечении украинских военнослужащих предложили 11 государств-членов НАТО, а также Австрия и Израиль", - сказала Гаврилюк.
Она также сообщила, что прорабатывается вопрос о направлении на лечение раненых военнослужащих ВСУ в Чехию, Венгрию, Словению, Францию, Болгарию и другие страны.
Всего же реабилитацию за рубежом прошли 108 военнослужащих ВСУ.