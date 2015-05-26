На лечении находятся более 160 раненных во время АТО военных - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны подполковник Оксана Гаврилюк.

Читайте такжеМинобороны заявляет об упрощении выдачи бойцам АТО удостоверений участника боевых действий

Вместе с тем, отметила она, 40 военнослужащих ВСУ в настоящее время находятся на лечении за границей. Из них 18 - в Германии, 10 - в Румынии, другие - в Великобритании, Польше, Греции, Израиле и Австрии.

"Всего на настоящее время помощь в лечении украинских военнослужащих предложили 11 государств-членов НАТО, а также Австрия и Израиль", - сказала Гаврилюк.

Она также сообщила, что прорабатывается вопрос о направлении на лечение раненых военнослужащих ВСУ в Чехию, Венгрию, Словению, Францию, Болгарию и другие страны.

Всего же реабилитацию за рубежом прошли 108 военнослужащих ВСУ.