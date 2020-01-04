"П*дуйте далеко": дочь Фарион опозорилась оскорбительными высказываниями в отношении поляков и евреев

София Семчишин таким образом отреагировала на заявление послов Польши и Израиля, которые осудили празднование дня рождения Бандеры.

Главный специалист отдела освещения работы Львовского горсовета и дочь члена ВО «Свобода» Ирины Фарион София Семчишин оскорбительно высказалась, комментируя заявление Польши и Израиля по поводу празднования дня рождения Степана Бандеры.

Оскорбительный пост в отношении евреев и поляков Семчишин опубликовала в Facebook.

«Жиды и поляки... п*дуйте далеко», – написала она.

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Во Львовской мэрии позицию своей сотрудницы не разделяют и считают такую реакцию неприемлемой.

«Работники горсовета несут на себе больше обязательств и ответственности за свои слова, чем обычные жители. И в такой ситуации выраженное в Facebook частное мнение может трактоваться больше, чем просто частное мнение», – заявил в комментарии ZAXID.net начальник управления «Секретариат совета» мэрии Юрий Лукашевский.

По его словам, Семчишин уже три года находится в декретном отпуске. На вопрос, будет ли в отношении нее применено дисциплинарное наказание, Лукашевский ответил, что решение будет приниматься в соответствии с этическим кодексом мэрии.

Семчишин от комментариев отказалась.

Как сообщал УНИАН,2 января посол Республики Польша Бартош Цихоцки и посол Государства Израиль Джоэль Лион опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что обеспокоены чествованием в Украине памяти деятелей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).

«Памятуя о наших невинных братьях и сестрах убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному желаемому результата в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов», - отмечается в заявлении.