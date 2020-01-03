На Тернопольщине в результате пожара в сельском клубе госпитализировали 8 детей
21:02, 03 января 2020Общество
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Пожар возник после хлопка неизвестного происхождения.
Спасатели устанавливают причину пожара / pmg.ua
В Тернопольской области в результате пожара в сельском клубе госпитализированы 8 детей.
Читайте такжеВ Запорожской области в результате пожара погибли двое малолетних детейКак сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 17.40 к спасателям поступила информация о хлопке неизвестного происхождения с последующим возгоранием в помещении клуба в селе Угринов Подгаецкого района.
В 17:58 спасатели пожар локализовали, а в 18:10 полностью ликвидировали на площади 30 кв.м.
В результате пожара 8 детей госпитализированы в больницу с ожогами.
Спасатели устанавливают причину пожара.
Ранее УНИАН сообщал, что в Запорожской области в связи с гибелью на пожаре двух маленьких детей объявлен траур.
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