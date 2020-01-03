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На Тернопольщине в результате пожара в сельском клубе госпитализировали 8 детей

21:02, 03 января 2020
Общество
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Спасатели устанавливают причину пожара / pmg.ua

Читайте такжеВ Запорожской области в результате пожара погибли двое малолетних детейКак сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 17.40 к спасателям поступила информация о хлопке неизвестного происхождения с последующим возгоранием в помещении клуба в селе Угринов Подгаецкого района.

В 17:58 спасатели пожар локализовали, а в 18:10 полностью ликвидировали на площади 30 кв.м.

В результате пожара 8 детей госпитализированы в больницу с ожогами.

Спасатели устанавливают причину пожара.

Ранее УНИАН сообщал, что в Запорожской области в связи с гибелью на пожаре двух маленьких детей объявлен траур.

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Теги: #новости Украины#пожар#Тернопольская областьПогода в Тернополе