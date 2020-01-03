Подозрение по делу о ДТП с омбудсменом Кулебой еще никому не объявили

Полиция допросила по делу свидетелей и потерпевших, пока правоохранители проводят ряд экспертиз.

Полиция пока не объявила никому подозрения по делу о ДТП с участием уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы и его сыновей, которое произошло в Киевской области 24 ноября.

Об этом Громадське сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

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Отметил, что полиция допросила по делу свидетелей и потерпевших, пока правоохранители проводят ряд экспертиз.

В то же время детский омбудсмен Николай Кулеба отметил hromadske, что его старший сын, который пострадал в ДТП, сейчас проходит реабилитацию в больнице «Феофания», а младшего уже выписали из медучреждения. Сам омбудсмен в пятницу, 3 января, впервые вышел на работу после аварии.

Он добавил, что по делу допросили его и жену.

Напомним, 24 ноября под Киевом автомобиль Toyota, в котором ехал Кулеба с сыновьями в возрасте 19 и 10 лет, столкнулся с другой машиной — микроавтобусом Volkswagen. В результате аварии оба водителя и два пассажира получили телесные повреждения разной степени. Их госпитализировали, в частности, сообщалось, что Кулебу госпитализировали в реанимационное отделение.

25 ноября медики рассказали, что у Кулебы есть определенные переломы и нужно время, чтобы они срослись. Медики отмечали, что сын Кулебы находился в тяжелом состоянии.

Ранее Кулеба также оплатил лечение второму водителю, пострадавшему в ДТП с его участием.