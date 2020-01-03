Наталия Самойленко: После праздников ощущение, что украинцы совершили "пищевой суицид"

Сколько лишнего веса, в среднем, украинцы набирают в праздники?

Смотрите, согласно исследованиям, за новогоднюю ночь средний украинец съедает около трех тысяч килокалорий (как минимум, в два с половиной раза больше суточной нормы). Хорошо, если застолье сопровождается играми и танцами. Но в истории просто сидения или лежания перед телевизором ничего хорошего нет, сами понимаете.

Безусловно, не все три тысячи килокалорий превратятся в жировую ткань. Ведь плюсы в килограммах, которые люди видят на весах в первых числах января, связаны не только с жиром, но и с задержкой жидкости. Алкоголь, сладкая пища, фрукты вечером – это все задерживает воду и увеличивает наш вес в килограммах. Поэтому, в среднем, украинец набирает за новогоднюю серию праздников от пятисот до семисот грамм жира. Но жир и вода дают кому-то плюс три, а кому-то и плюс пять килограмм на весах.

Читала, что набирать в новогодне-рождественский период более склонны люди с уже лишним весом.

Да, потому что они уже склонны к неумеренности в еде, а обильный стол на праздники открывает для этого все возможности. Плюс, алкоголь тоже притупляет чувство самоконтроля. Кроме того, люди с повышенным весом имеют более замедленный метаболизм и, как правило, не занимаются спортом. Соответственно, все съеденное благополучно откладывается.

Из-за чего вес в период праздников набирается быстрее всего – именно из-за вредной пищи или из-за нарушения принципов здорового питания (едим по ночам, не пьем воду и т.п.)?

Едим много неполезного в неположенное время. То есть, целый букет ошибок. Думаю, вы знаете, что хирурги, которые занимаются патологией желудочно-кишечного тракта, весь период праздников дежурят в усиленном режиме. Потому что людей к ним попадает масса. Поэтому все имеет значение, у всех разный запас прочности. Кому-то меньше повезет и человек оказывается на столе хирурга. Кому-то больше – увидит на весах плюс три килограмма.

Какие застольные привычки украинцев самыми вредные?

Салаты с майонезом, неподвижное сидение перед телевизором, отсутствие еды днем (ведь нужно же нарубить тазик салата и съесть ночью). То есть смещение калорических акцентов на темное время суток. Хотя, на самом деле, есть нужно как раз днем, а ночью – праздновать. Ведь праздник – это не только еда. Это еще и танцы, и выход к городской новогодней елке. Если живете в частном доме, то выйдите во двор хлопать хлопушки и жечь бенгальские огни, придумывать семейные игры. Чтобы максимально праздновать, а не просто поглощать пищу...

Какая еда дает больше энергии? Чтобы захотелось пройтись к городской елке, а не прилечь.

Теплая и белковая. Например, запеченная в духовке рыба, морепродукты, плюс овощи на гриле. Если идти к елке ночью, то вечером можно даже съесть кусочек сала. Это даст энергию, и вы точно ночью не замерзнете. Правда, кушать важно без хлеба.

Посоветуйте аналоги сладким сокам и вредным газировкам.

Вода.

Многие читатели скажут, что это не очень празднично. Может, какой-то самодельный пунш?

Лучше все-таки «Боржоми». Понимаете, не могу назвать безупречный рецепт пунша, который сделает вас здоровее и активнее. Я все это не рассматриваю, как атрибуты здорового питания. Если хотите нарушить, на здоровье. Но вы должны понимать, что нарушаете.

Какие полезные десерты посоветуете есть в праздничный период?

Максимально полезным будет десерт, который сами, вместе со своими детьми, приготовите из натурального сливочного масла, с нормальными ингредиентами. То есть, вложите в этот десерт свою любовь и качественно проведете время с близкими. И если вы его немного съедите (в любое время суток), поверьте, это не принесет вреда. А вот покупать в магазине маргариновые торты и десерты – худшее развитие событий. Если уже нарушать принципы здорового питания, то нарушать тоже с любовью.

Чтобы остаться в форме, от чего лучше отказаться – от сахара или от алкоголя?

И алкоголь, и сладкое я оставила бы в режиме дегустации. Такой режим всегда будет полезен. Нет смысла говорить, мол, не пейте алкоголь или не ешьте сладкое (никто этого не услышит). Просто постарайтесь быть умеренными. Умеренность – это девиз, с которым стоит провести праздничный период. Позволять себе что-то, в том числе, блюда, которые являются для вас атрибутами праздника. Заходить в орторексию (одержимость здоровым питанием, – УНИАН) с веточкой петрушки на тарелке тоже не стоит. Балансируйте, находите золотую середину.

Какие продукты рекомендуете не есть в этот период, чтобы не набрать лишнего? Кроме, майонеза.

Кстати, майонез, можно приготовить самостоятельно, и это будет совсем другой соус, по сравнению с магазинным.

Но, помимо магазинного майонеза, всю магазинную выпечку. Она делается исключительно на маргарине. Ни одному производителю в голову не придет класть сливочное масло, потому что это слишком дорого. Поэтому делаем выпечку самостоятельно, на сливочном масле, либо не едим вообще, если мы не настроены такое употреблять.

Как относитесь к тому, чтобы вообще не готовить дома праздничные блюда, а заказать доставку еды?

Не факт, что для вас будет максимально полезной еда, которую непонятно кто и с какими мыслями готовил. Поэтому я за то, чтобы приготовить дома, взять с собой термос и пойти гулять. Во-первых, будете точно уверены в ингредиентах. Во-вторых, можете с какими-то позитивными эмоциями подойти к процессу приготовления, загадать желания. Плюс, повторюсь, это то редкое время, которое мы можем провести вместе с семьей. А если вы еще и будете в состоянии физической активности, как-то поменяете обстановку, выйдите на свежий воздух – все это вместе сделает вас здоровыми и счастливыми.

Полезно ли устраивать разгрузочные дни после затяжных праздников?

Да, полезно. Это может быть день на зеленых овощах. Или вегетарианский день на клетчатке, когда будете кушать рагу, соте, овощной суп – лучше любой детокс-программы.

Полезнее делать разгрузку после окончания всех праздников или чередовать с застольями?

Лучше после всех, потому что устраивать для пищеварительной системы и метаболизма «качели» – то почти ничего не едите, то опять заходите в «пищевой запой» – это не хорошо.

А к вам на консультации когда начинают приходить?

На самом деле, всегда. У нас до 31 декабря у всех врачей в клинике была полная запись. И у меня так было всегда. Наши люди сначала худеют, готовясь к Новому году, потом празднуют интенсивно, а потом снова приходят худеть. С 3 января мы выходим на работу и у нас уже полная запись. Такое ощущение, что был двух или трехдневный максимальный «пищевой суицид», и потом мы опять возвращаемся к жизни. Не могу объяснить этот феномен. Мне кажется, это в менталитете у славян. Потому что у зарубежных коллег такого не видела.

Поможет ли вернуться в форму после праздников отказ от плотных ужинов?

Это работает великолепно. Это инструмент, который позволяет, в принципе, очень плавно перейти к здоровому образу жизни, достаточно быстро вернуться в форму и хорошо себя чувствовать.

Ирина Шевченко