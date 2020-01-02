В Киеве заработали пункты сбора новогодних елок

Всего 2 января открыли 15 таких пунктов.

В Киеве 2 января начали работу 15 пунктов сбора новогодних елок - они открылись во всех районах столицы.

Об этом сообщили в столичной горгосадминистрации.

По словам начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрея Малеваного, собранные деревья переработают в щепу на специальном механизме. Весной их используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

"На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные площадки для сбора новогодних елок", - отметили в КГГА.

Презентовать работу пунктов приема намерены 10 января.

Как сообщал УНИАН, КГГА опубликовала концертную программу в центре столицы на рождественские праздники.