В Киеве заработали пункты сбора новогодних елок
14:30, 02 января 2020Общество
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Всего 2 января открыли 15 таких пунктов.
В КГГА рассказали, куда нести елки / фото УНИАН
В Киеве 2 января начали работу 15 пунктов сбора новогодних елок - они открылись во всех районах столицы.
Об этом сообщили в столичной горгосадминистрации.
По словам начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрея Малеваного, собранные деревья переработают в щепу на специальном механизме. Весной их используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.
"На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные площадки для сбора новогодних елок", - отметили в КГГА.
Презентовать работу пунктов приема намерены 10 января.
Адреса пунктов приема елок
Как сообщал УНИАН, КГГА опубликовала концертную программу в центре столицы на рождественские праздники.
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