Кто выступит в Киеве на Рождество: КГГА опубликовала концертную программу в центре столицы
В Киевской городской государственной администрации обнародовали программу концертов на Софийской и Контрактовой площадях во время рождественских праздников.
Как сообщили в пресс-службе КГГА, на Софийской площади 4 января будет выступать: Kyiv Opera Theatre (17:00) скрипач-виртуоз Денис Боев & band (18:30) группа «Круассан» (19:30) DJ (20:30).
5 января в 17:00 будет выступать Imaginarium, в 18:00 - Андрей Чмут & band, в 19:00 - Киевский академический муниципальный эстрадно-духовой оркестр, в - 21:00 DJ.
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7 января - праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт:
15:00 Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль «Калина»;
16:40 Киевский академический театр украинского фольклора «Берегиня»;
17:40 «Веселые Вуйки»;
18:40 Folky Funky;
19:40 СКАЙ;
21:00 DJ.
Кроме того, на локации работает мини-колесо, полярный экспресс, фотозона и праздничная ярмарка.
На Контрактовой площади можно посетить стрит-арт каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на большом колесе обозрения и горках.
В праздничные дни с 19:00 до 22:00 будет играть музыка от диджеев:
3 января - специальный гость DJ SHNAPS
4 января - Dj Konstantin Ozeroff
5 января - MR. Sunny
На Святого Василия, 14 января, на Подоле будут щедровать и выступать фольклорные коллективы.
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На Певческом поле до 2 февраля продлится новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей «Легенды Поднебесной», где можно увидеть более 30 иллюминационных локаций, посетить детские зоны и резиденцию Санта Клауса с подарками, фуд-зону с китайскими ресторанами, ярмарку сувениров, тематические мастер-классы и т.д.
До 20 января можно посетить «ЙОЛЬ: Новогодний город магии» в парке имени Тараса Шевченко.
10-11 января в легкоатлетическом манеже Киевской городской школы высшего спортивного мастерства (проспект Павла Тычины, 18) состоятся открытые соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты - 2020».
19 января возле часовни в честь Крещения Господня в парке культуры и отдыха «Гидропарк» киевлян приглашают на праздник Крещения.