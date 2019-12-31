12 освобожденных из плена военных получили обновленные документы ВСУ

Бойцы получили удостоверения и военные билеты в военном госпитале, где находятся после освобождения 29 декабря на обследовании и реабилитации.

Двенадцати освобожденным из плена украинских военнослужащих в Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» вручены восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, удостоверение и военные билеты от имени руководства Генерального штаба Вооруженных сил вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Александр Тарнавский.

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Он поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость и поздравил с Новым годом и Рождеством Христовым.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украина вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Утром 30 января в Минобороны сообщили, что, по предварительным данным, состояние здоровья освобожденных военнослужащих удовлетворительное.