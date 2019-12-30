Во львовском “окне жизни” оставили девочку с запиской “Виктория, 1 год”
15:56, 30 декабря 2019Общество
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Девочка здорова и сейчас находится под наблюдением медиков.
Девочка находится под наблюдением медиков / фото vsn.com.ua
В «Окне жизни», которое действует во Львовской городской детской больницы на ул. П. Орлика, оставили девочку в возрасте около 1 года. Девочка здорова и сейчас находится под наблюдением медиков.
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Об этом сообщили в департаменте гуманитарной политики Львовского городского совета.
«Сегодня в „Окне жизни“ оставили девочку с запиской — „Виктория, 1 год“. Ребенок предварительно здоров. Акт о найденном ребенке оформили медики и полиция. Девочка находится под наблюдением медиков», — говорится в сообщении департамента гуманитарной политики горсовета.
Напомним, «Окно жизни» в городской детской клинической больнице открыли в марте 2017 года.
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