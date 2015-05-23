На Хмельнитчине награжденного "за оборону Славянска" боевика посадили на 10 лет

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что летом прошлого года 38-летний житель Хмельницкой области через социальные сети был завербован и стал боевиком незаконного военного формирования террористов.

После прохождения спецподготовки по разведывательной и диверсионной деятельности он стал «стрелком-разведчиком» незаконного военизированного формирования под командованием российского офицера по кличке «Штурман». Боевик получил прозвище «Фима», «удостоверение» террориста и боевое оружие.

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На территории Донецкой области злоумышленник в составе диверсионных групп принимал участие в вооруженных нападениях на украинских военных неподалёку от городов Шахтерск, Торез, Снежное, Енакиево. За террористическую деятельность главари террористов боевика наградили значком «за оборону Славянска».

СБУ задержала злоумышленника после его возвращения в Хмельницкую область.

Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.