Всех пострадавших от пожара в одесском колледже выписали из больниц

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30.

Все пострадавшие на пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выписаны из больниц.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«Пострадавших на пожаре всех выписали по домам», - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек (из них 14 были обнаружены во время разборки завалов), пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 УКУ).

В связи с пожаром уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк.

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. На следующий день суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.

Правительственная комиссия назвала причиной пожара в колледже возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже здания.

Эксперты идентифицировали тела всех погибших под завалами, которые образовались в результате пожара.