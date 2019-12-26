Новый рекорд: украинец проехал на мотоцикле пять километров по Днепру (видео)
Каскадер Сергей Совяк проехал на мотоцикле более пять километров по Днепру, установив новый рекорд.
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Об этом сообщает auto.24tv.ua.
Скорость, с которой ехал мотоциклист, была около 60 километров в час. Для этого он установил на мотоцикл специальные лыжи.
«Это все мои друзья, верили в меня, семья не совсем знает, однако, я уверен, поддержит меня. У нас хорошо получилось!» - рассказал каскадер.
Сногсшибательный трюк выполнялся у нас впервые и сразу попал в Реестр рекордов Украины.
«Это сенсация! В мире есть десять человек, которые попытались установить подобный рекорд, и нам приятно, что среди них есть украинец», - прокомментировала событие руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Как сообщал УНИАН, в октябре на Гостомельской трассе в Киеве в результате ДТП погиб блогер-мотоциклист Елена Кузавини.