В МВД выступили за ужесточение наказания для водителей за наезд на людей

Обещают внести соответствующие законопроекты в парламент.

В Министерстве внутренних дел Украины инициируют ужесточение наказания для водителей, которые совершили наезд на людей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам заместителя министра Антона Геращенко, законопроекты об ужесточении наказания за наезды, приводящие к травмированию или гибели, вскоре направят в Верховную Раду. Об этом Геращенко сообщил во время встречи с представителями общественных организаций и велосипедистами.

Законопроекты предусматривают внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, законы "О дорожном движении" и "О Национальной полиции". Геращенко уточнил, что МВД выступает за повышение размера штрафов за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

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"Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП – 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев; за управление авто лицом, не имеющим на это права – 10200 грн (сейчас - 510 грн)", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в МВД заявляют, что кадровый состав патрульной полиции в Киеве недоукомплектован на 34%.