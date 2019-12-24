В Одессе вандалы зарисовали мурал с героями "Ликвидации" (фото)

Пока неясно, будут ли восстанавливать рисунок.

В Одессе на улице Колонтаевской, где снимался сериал "Ликвидация", неизвестные залили краской мурал, нарисованный недавно на воротах дома.

Как сообщает "Думская", на нем изображены герои "Ликвидации" - сотрудник УГРО Давид Гоцман и карманник Фима.

По словам местных жителей, инцидент произошел в ночь на 21 декабря. Теперь на воротах остался изображен один Гоцман.

Роман Вайер - один из инициаторов создания рисунка - рассказал, что решение о его восстановлении пока не принималось.

"Мы пока не решили восстанавливать его или нет, потому что есть вероятность, что мы восстановим, а они снова испоганят. Пока подождем", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Харькове нарисовали самый большой в Украине мурал-триптих.