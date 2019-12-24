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Кабмин будет финансировать университеты в зависимости от их успешности

14:08, 24 декабря 2019
Общество
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Правительство отходит от традиционного показателя по количеству студентов / фото УНИАН

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

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"Уже с января будет работать формульный подход – 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное – в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное", - написал он.

Премьер добавил, что правительство отходит от традиционного показателя по количеству студентов, что в итоге будет стимулировать экономически рациональное поведение университетов и позволит улучшить качество образования.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, украинский бюджет тратит на подготовку одного студента в среднем 44,6 тыс. грн на год.

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Теги: #новости Украины#образование#вуз#университет