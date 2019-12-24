СБУ выдвинула подозрение мэру Коростышева в служебной халатности

Из-за действий председателя горсовета бюджету Коростышева нанесен ущерб на сумму более 800 тыс. грн.

В Житомирской области Служба безопасности Украины выдвинула подозрение председателю Коростышевского горсовета в служебной небрежности.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, выделяемых на ремонт дорог местного значения, однако подписал коммерсантам соответствующие акты», - говорится в сообщении.

Ряд экспертиз подтвердили, что из-за действий председателя горсовета бюджету Коростышев был нанесен ущерб на сумму более 800 тыс. грн.

23 декабря должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области два депутата присвоили 1,5 га побережья стоимостью 4 млн грн.