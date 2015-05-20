На Черкасчине пенсионер поджег себя во время судебного заседания

Как сообщили корреспонденту УНИАН источники в УМВД в Черкасской области, происшествие произошло 19 мая во время заседания Золотоношского районного суда, на котором рассматривалось дело по установлению границ земельного участка.

Во время судебного заседания пенсионер, выступавший в роли ответчика, отказался судьи предоставить доступ участникам процесса и специалистам земельного управления к своему земельному участку. В знак протеста против требования судьи, пенсионер открыл бутылку, которую принес в зал заседаний, облил себя легковоспламеняющейся смесью и поджег. Правоохранители, которые находились в зале суда, и участники процесса потушили пожар.

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Пенсионера с 70% ожогами тела госпитализировали в реанимационное отделение Черкасской областной больницы. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.120 Уголовного кодекса Украины (доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, принуждения к противоправным действиям или систематического унижения его человеческого достоинства).