Российскую группу "Воровайки" не пустят в Украину - МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко напомнил, что российских артистов, которые ездят на оккупированные территории Крыма и Донбасса, не допускают в Украину.

Российскую группу "Воровайки" не допустят на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Существует уже устоявшаяся практика Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины: те представители российской эстрады, которые ездят на оккупированные территорий Крыма и Донбасса, или кто приезжает туда с нарушением, без разрешения Украины, - их не допускают на территорию Украины. Относительно конкретно этой группы. Если она была на оккупированной территории, то я уверен, что и СБУ, и пограничники не пропустят их на нашу территорию. А если эта группа делал заявления, что Крым - это Россия, и в песне это пелось, то очень хорошо, что вы обратили на это внимание. И я уверен, что руководство пограничной службы и СБУ обратит на это внимание", - сказал Геращенко.

В свою очередь председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко напомнил, что если российский гражданин не имеет ограничений ни от одного уполномоченного органа, то заедет на территорию Украины.

«А если будет проведена определенная работа, которую могут инициировать патриотически настроенные граждане, тогда или мы, или СБУ примем соответствующее решение. И они не будут допущены в Украину», - сказал он.

Напомним, группа русского шансона «Воровайки», которая исполняет антиукраинские песни, анонсировала серию концертных выступлений в городах Украины. 5 декабря стало известно о временной приостановке продажи билетов. На сайте дистрибьютора анонса о выступлении 11 февраля в Киеве также уже нет.