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В "ЛНР" готовы передать 30 пленных в рамках обмена

14:58, 19 декабря 2019
Общество
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«Представитель ЛНР» утверждает, что украинская сторона якобы хотела уменьшить списки на обмен / фото УНИАН

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Об этом заявила «представитель ЛНР» Ольга Кобцева.

Она утверждает, что украинская сторона якобы хотела уменьшить списки на обмен.

"То есть со стороны «ЛНР» подтверждено до 30 человек, и официальные представители (Украины - ред.) готовы этот список уменьшить", - сказала Кобцева.

Как сообщал УНИАН, по данным представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы, участники Трехсторонней контактной группы могут в пятницу обсудить вопрос обмена заложниками.

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Теги: #новости Украины#ЛНР#обмен пленными