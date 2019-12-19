В "ЛНР" готовы передать 30 пленных в рамках обмена

По словам Кучмы, участники ТКГ могут уже в пятницу обсудить вопрос обмена заложниками.

Так называемая «ЛНР» в рамках обмена удерживаемых лиц готова передать на подконтрольную Украине территорию до 30 человек.

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Об этом заявила «представитель ЛНР» Ольга Кобцева.

Она утверждает, что украинская сторона якобы хотела уменьшить списки на обмен.

"То есть со стороны «ЛНР» подтверждено до 30 человек, и официальные представители (Украины - ред.) готовы этот список уменьшить", - сказала Кобцева.

Как сообщал УНИАН, по данным представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы, участники Трехсторонней контактной группы могут в пятницу обсудить вопрос обмена заложниками.