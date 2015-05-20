Шесть украинских ВУЗов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Об этом сообщает ТСН.

Высшие учебные заведения со всех уголков мира сравнили в рейтинге QS World University Rankings по четырем критериям, которые больше всего интересуют будущих студентов: исследования, обучение, трудоустройство и международные перспективы.

В частности, самым престижным и лучшим университетом признали американский Массачусетский технологический институт. Вторым стал британский Кембридж, а на третьем месте оказался Имперский колледж Лондона. Еще один американский вуз – Гарвард - стал четвертым, на пятой позиции оказался Оксфорд.

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В список лучших университетов планеты вошли шесть украинских вузов:

1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занял 421 место.

2. Впервые в рейтинге и сразу на 481 позиции оказался Харьковский национальный университет имени Н.В. Каразина.

3. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" стал 551.

4. Еще один новичок в рейтинге - Сумской государственный университет - занял 651 место.

5-6. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" и Донецкий национальный университет поделили 701 строчку в рейтинге.

Ранее УНИАН сообщал, что Арсений Яценюк намерен создать агентство по оценке качества образования.