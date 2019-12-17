Акция под стенами Верховной Рады будет бессрочной – лидер Нацкорпуса

Лидер Нацкорпуса отметил, что есть много вопросов относительно действий представителей полиции под ВР.

Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий заявил, что акция против принятия закона о продаже земель сельхозназначения под стенами Верховной Рады будет бессрочной.

Как сообщает пресс-служба Нацкорпуса, находясь под стенами ВР, Билецкий сказал, что столкновения с участниками акции протеста против принятия соответствующего закона были спровоцированы.

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«Не удается доказать народу, что это правильно, поэтому начинаются репрессии. Для этого и устроили драку», – сказал он.

По словам Билецкого, полиция начала разгон людей якобы потому, что они находятся на проезжей части улицы Грушевского.

«Поводом для избиения людей полицией стало то, что люди находятся на проезжей части, хотя сама полиция перекрыла всю Грушевского от Лавры до гостиницы «Днепр» еще в 8 утра. Поэтому сама полиция на самом деле и перекрыла Грушевского. Организовала атаку с 3-х сторон - все это напоминает лучшие годы Януковича», - рассказал он.

Билецкий отметил, что есть много вопросов относительно действий представителей полиции под Верховной Радой.

«В ближайшие дни постараемся добиваться разбора по Министерству внутренних дел, начиная с министра, заканчивая «ментами», которые зверски избивали людей. Будем требовать правовой оценки случившегося», - сказал Билецкий.

Он сообщил, что акция протеста будет продолжаться, палатки Нацкорпуса остаются под Радой.

«Акция будет бессрочной. Фермеры и аграрии хотят принципиально стоять на своем и добиться результата», - добавил Белецкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 декабря, возле парламента несколько тысяч человек участвуют в акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения.