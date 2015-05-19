Составлен рейтинг безквартирных депутатов-миллионеров

Об этом сообщает ABC News.

Согласно декларациям о доходах, жилья нет у 103 депутатов. Но для 63 из них ситуация не выглядит столь уж безнадежной – их могут пустить к себе на постой члены семьи.

Согласно составленному рейтингу, среди парламентариев, которые в прошлом году заработали больше 1 млн грн, но не купили жилье, на первом месте в рейтинге находится экс-банкир, певец и спортсмен Алексей Савченко. В графе «Недвижимое имущество» у него значится 37 тыс. кв. м земли, а заработал он за 2014 год 28 млн грн.

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За ним следует бизнесмен-аграрий Олег Дмитренко, который заработал 4,7 млн грн, а в собственности у него 20 тыс. кв. м земли.

Молодой бизнесмен и любитель дорогих автомобилей из Николаева Давид Макарьян заработал 3,6 млн грн. Жильем ни в Николаеве, ни в Киеве он так и не обзавелся.

За 2014 год депутат и экс-владелец автоконцерна АИС Дмитрий Святаш заработал 3 млн грн и вышел на четвертую позицию рейтинга. Депутаты Виктор Кривенко и Александр Шевченко в прошлом году заработали по 2 млн грн. Но семья первого владеет 3 тыс. кв. м земли, что вывело его на пятое место в списке, в то время как совладелец горного курорта «Буковель», у которого нет никакой недвижимости, оказался на шестой строчке.

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Замыкает рейтинг одесский бизнесмен, в недавнем прошлом депутат Одесского облсовета, а теперь парламентарий Геннадий Чекита со скромным заработком в 1 млн грн, до сих пор не имеющий своего угла.

Ранее УНИАН сообщал, что городской глава Ирпеня Владимир Карплюк в 2013 году купил 67 квартир общей площадью свыше 7 тысяч квадратных метров.