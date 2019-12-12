цей матеріал доступний українською

Адвокат одного из подозреваемых в убийстве Шеремета прокомментировал брифинг МВД

21:15, 12 декабря 2019
Общество
797 0
Адвокат одного из подозреваемых в убийстве Шеремета раскритиковал правоохранителей / фото УНИАН

Адвокат одного из задержанных по делу об убийстве Павла Шеремета Владислава Грищенко Виталий Ковальчук заявил о нарушении прав его подзащитного, однако допустил, что на записях следствия вероятно содержится голос его клиента.

Читайте такжеРаскрыто ли убийство Павла Шеремета? Четыре вопроса к правоохранителям (укр)

«Трудно комментировать это шоу. Полное пренебрежение со стороны МВД к правам лиц, которые фигурировали на записях. Абсурдные комментарии ведущего, лишенные логики», – заявил он в комментарии «Украинской правде».

«Качество не всех записей позволяет их комментировать, но на части из них вероятно голос клиента», – продолжил Ковальчук.

Адвокат отметил, что еще должен ознакомиться с записями непосредственно. Он добавил, что защита будет настаивать на проведении соответствующих экспертиз.

Напомним, сегодня МВД провело брифинг относительно задержания подозреваемых в убийстве Шеремета.

Следствие считает, что исполнителями убийства стала группа волонтеров и ветеранов войны на Донбассе: ветеран и известный рок-музыкант Андрей Антоненко, военный медик и детский хирург Юлия Кузьменко (псевдоним "Лиса"), сержант ВСУ Яна Дугар, а также супруги Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Убийство журналиста Шеремета
Теги: #новости Украины#Шеремет#убийство Шеремета