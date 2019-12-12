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"Дружбан все-таки": музыкант Положинский прокомментировал задержание фигуранта дела Шеремета (видео)

17:49, 12 декабря 2019
Общество
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Александр Положинский оказался другом подозреваемого в убийстве Павла Шеремета / УНИАН

Известный украинский музыкант, лидер группы «Тартак» Александр Положинский прокомментировал обыски и задержания музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

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Соответствующее видео он опубликовал в Instagram. По словам Положинского, узнав о следственных действиях, он сразу же пошел к нему домой.

"Бегу туда. Не знаю, что там буду делать. Не знаю... Дружбан все таки», - сказал Положинский.

По его словам, на данный момент возле дома собираются люди, подъезжают журналисты. Положинский публикует видео с места событий.

Бегу.

Публикация вот Александр Положинский (@oleksandrpolozhynskyi)

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Впоследствии стало известно, что задержан бывший доброволец и лидер рок-группы «Riffmaster» Андрей Антоненко, а также известный военный медик и волонтер Юлия Кузьменко.

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Теги: #новости Украины#Шеремет