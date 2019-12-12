Громкие дела на террористов и хакеров: Баканов подвел итоги 100 дней работы

Глава Службы безопасности рассказал о резонансных производствах, которые были начаты за эти 100 дней.

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подвел итоги 100 дней своей работы на посту.

Как отметили в пресс-центре СБУ, только в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности Украины начато 101 уголовное производство.

Читайте такжеВ 2020 году планируется сокращение штата СБУ почти на тысячу человек - Баканов«Наиболее громкое дело – задержание одного из ключевых лидеров ИГИЛ по прозвищу «Аль-Бара Шишани», который приехал в Украину по поддельным документам. Спецоперация была проведена совместно с иностранными партнерами», – напомнил Баканов.

Кроме того, с сентября этого года СБУ запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам. Среди них – 9 действующих сотрудников российских спецслужб, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Въезд закрыт и для 9 представителей пропагандистских СМИ, в частности, российских.

«СБУ успешно противодействует киберугрозам – открыто 124 уголовных производства. Совместно с партнерами из США Службе удалось нейтрализовать мощную хакерскую группировку. В дата-центре под Одессой СБУ выявила почти полторы сотни серверов с тысячами хакерских ресурсов», – отметили в Службе.

По словам Баканова, было заблокировано тысячи противоправных посягательств в интернете на граждан Украины, стран Европы, США, Японии, их органы власти и управления, объекты критической инфраструктуры.

Также отмечается, что последние две недели спецслужба заблокировала деятельность еще двух мощных группировок киберпреступников. В частности, украинские хакеры похищали средства со счетов пользователей электронных платежных систем Европы и США. Действовали хакеры с 2010 года, их годовой оборот составлял 500-700 тысяч долларов.

В Киеве СБУ ликвидировала «ботоферму», через которую хакеры организовывали массовую регистрацию фейковых аккаунтов в социальных сетях, активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой «ДНР».

Ранее УНИАН сообщал, как СБУ разоблачила очередную вербовку ФСБ украинского военного.