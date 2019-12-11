Работали за еду: в Винницкой области супруги держали в рабстве людей (видео)

Муж и жена насильно заставляли бездомных даром работать на пилораме.

В Винницкой области разоблачили деятельность преступной группы, которая занимались трудовой эксплуатацией людей, заставляя бесплатно работать на пилораме.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, организатор группы был задержан сегодня, 11 декабря, с привлечением спецподразделения КОВД.

По информации начальника ГУНП в области Юрия Педоса, полицейские установили, что владельцы пилорамы, супруги в возрасте 44 и 42 года, незаконно удерживают на предприятии людей, заставляют их бесплатно работать, применяя психологическое давление и физическое насилие. Также люди работали на закрытой территории, их контролировал надзиратель.

«Следствием установлены два человека, которые вербовали для владельцев пилорамы рабочих. Обычно работу предлагали людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, не имели постоянного места жительства. Обещали достойные условия проживания и заработную плату в размере 5 тыс. грн. А взамен за тяжелый труд пострадавшие денег не получали, а лишь скромные продукты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент прибытия полицейских на территории пилорамы находились семь рабочих, большинство из них не имели документов.

«Труд мужчин здесь незаконно использовали в течение нескольких месяцев», - добавили в полиции.

По месту жительства и месту работы задержанных проведен ряд обысков, изъяты вещественные доказательства.

Документирование преступной деятельности группы осуществляется в рамках открытого уголовного производства по ч .2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Расследование продолжается.