Четверым политзаключенным из Крыма приобретут жилье в Киеве - Денисова
Государство обещает купить квартиры четырем крымским политзаключенным, которые после обмена вернулись в Украину - говорится об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Владимире Балухе и Артуре Панове.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет Громадське.
«Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру», - сказала Денисова.
По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.
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«Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента», - уточнила омбудсмен.
Конкретных сроков предоставления жилья она пока назвать не может.
«Мы всю информацию передали (В Офис президента - ред.), я думаю это будет в ближайшее время сделано», - резюмировала Денисова.
Напомним, ранее Людмила Денисова сообщила, что Украина обеспечит освобожденных политзаключенных-крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко временным жильем, вопросы относительно постоянного жилья также будет решаться.