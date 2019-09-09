Четверым политзаключенным из Крыма приобретут жилье в Киеве - Денисова

Конкретных сроков предоставления жилья омбудсмен пока назвать не может.

Государство обещает купить квартиры четырем крымским политзаключенным, которые после обмена вернулись в Украину - говорится об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Владимире Балухе и Артуре Панове.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет Громадське.

«Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру», - сказала Денисова.

По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.

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«Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента», - уточнила омбудсмен.

Конкретных сроков предоставления жилья она пока назвать не может.

«Мы всю информацию передали (В Офис президента - ред.), я думаю это будет в ближайшее время сделано», - резюмировала Денисова.

Напомним, ранее Людмила Денисова сообщила, что Украина обеспечит освобожденных политзаключенных-крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко временным жильем, вопросы относительно постоянного жилья также будет решаться.