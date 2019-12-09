В Крыму разгромили детский центр: вырваны розетки, изуродованы стены (фото)
14:42, 09 декабря 2019Общество
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Подконтрольная России полиция проводит проверку по данному факту.
В помещении до этого сделали ремонт / twitter.com/organaizernews
В оккупированном Севастополе неизвестные разгромили центр для детей с инвалидностью «Особые дети».
Читайте также"Су*а, чтоб ноги твоей здесь не было": Панин показал, как его встретили в оккупированном Крыму (видео)Об этом пишет местный сайт Органайзер.
На данный момент подконтрольная России полиция проводит проверку по данному факту.
«В помещение силами родителей долго делали ремонт, чтобы начать работать с детьми Севастополя… Впечатаны в стены следы чьих-то ног, вырваны розетки, изуродованы стены, ванная комната, разбита плитка…», – отмечается в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Симферополе обокрали собор Православной церкви Украины.
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