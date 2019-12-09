Боевики "ДНР" дали 14 лет тюрьмы мужчине "за шпионаж в пользу СБУ"

Местного жителя намерены отправить в колонию строгого режима.

Террористы "ДНР" приговорили к 14 годам лишения свободы жителя оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщают сайты боевиков. Отмечается, что мужчину обвинили якобы в "шпионаже в пользу Службы безопасности Украины". Террористы утверждают, что он "собирал сведения и фотографировал объекты, передавая информацию СБУ через интернет". Боевики намерены отправить "осужденного" в колонию строгого режима. Читайте такжеОккупанты семь раз нарушили "тишину" на Донбассе за сутки Как ранее сообщал УНИАН, террористы "ДНР" приговорили украинского журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter