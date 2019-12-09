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Боевики "ДНР" дали 14 лет тюрьмы мужчине "за шпионаж в пользу СБУ"

12:05, 09 декабря 2019
Общество
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Боевики на Донбассе вынесли очередной "приговор" / Фото: amurburg.ru

Об этом сообщают сайты боевиков.

Отмечается, что мужчину обвинили якобы в "шпионаже в пользу Службы безопасности Украины". Террористы утверждают, что он "собирал сведения и фотографировал объекты, передавая информацию СБУ через интернет".

Боевики намерены отправить "осужденного" в колонию строгого режима.

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Как ранее сообщал УНИАН, террористы "ДНР" приговорили украинского журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы.

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Теги: #новости Украины#ДНР#боевики