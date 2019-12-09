Боевики "ДНР" дали 14 лет тюрьмы мужчине "за шпионаж в пользу СБУ"
12:05, 09 декабря 2019Общество
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Местного жителя намерены отправить в колонию строгого режима.
Боевики на Донбассе вынесли очередной "приговор" / Фото: amurburg.ru
Террористы "ДНР" приговорили к 14 годам лишения свободы жителя оккупированной части Донецкой области.
Об этом сообщают сайты боевиков.
Отмечается, что мужчину обвинили якобы в "шпионаже в пользу Службы безопасности Украины". Террористы утверждают, что он "собирал сведения и фотографировал объекты, передавая информацию СБУ через интернет".
Боевики намерены отправить "осужденного" в колонию строгого режима.
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Как ранее сообщал УНИАН, террористы "ДНР" приговорили украинского журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы.
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