В Администрации президента открылась выставка портретов героев АТО (фоторепортаж)

Президент Украины Петр Порошенко открыл выставку «16» в рамках арт-проекта Second Floor Art Center.

Как передает корреспондент УНИАН, на выставке в Администрации президента представлены 16 портретов героев-украинцев, от рядового до полковника, которые защищали украинский Донбасс.

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"Страна должна знать и почитать своих героев... Только тогда, когда мы будем знать, уважать и почитать своих героев, мы точно победим", - сказал Порошенко.

По его словам, эта выставка будет в АП несколько недель и портреты героев АТО увидят партнеры Украины, которые приезжают на встречу с президентом.

"Но после этого у нас есть еще несколько идей, которые мне очень нравятся. Почему бы, например, не разместить эту выставку в аэропорту "Борисполь", чтобы и те украинцы, которые возвращаются из-за границы, и те гости, видели, как Украина склоняется, чтит, уважает тех, кто защищает Родину, тех, кто демонстрирует лучшие человеческие качества", - сказал глава государства.