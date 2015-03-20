Архив Службы безопасности ОУН откопали на Тернопольщине (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Центра исследований освободительного движения.

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«Здесь есть сведения о более 100 человек, погибших повстанцев. В общем, документы очень хорошо сохранились, что редко бывает в таких случаях. Они рассортированы, пронумерованы, аккуратно сложенные, очевидно ними занимался некий повстанческий архивист. Газеты, в которые заворачивали пачки с документами, датируются осенью 1949 года, поэтому скорее всего именно в этот период и закопали в землю бидон с архивом», - говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство документов - некрологи, протоколы допросов, воспитательные материалы, информационные листовки и т.д., датированные 1945-1949 гг.

Согласно сообщению, документы прорабатывают архивисты и реставраторы, впоследствии их выложат в свободный доступ в электронный архив освободительного движения.