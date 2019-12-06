45% украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией против Украины – опрос

В то же время, 17,4% опрошенных считают, что это внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия.

Почти половина опрошенных граждан Украины - 45,3% - считают конфликт на Донбассе российской агрессией против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года, которые были представлены на пресс-конференции.

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В частности, респондентов попросили определить конфликт на Донбассе.

Так, 45,3% считают, что это российская агрессия против Украины с использованием местных боевиков.

При этом, 17,4% считают, что это внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия, 12,9% - это война России с Западом на территории Украины, 11,7% - это сугубо внутренний гражданский конфликт в Украине, а 1,8% - выбирают другие варианты. Еще 10,9% затруднились ответить.

Также респондентов спросили, что, по их мнению, является основной целью российского вторжения на Донбасс.

Так, 30,2% считают, что цель РФ заключалась в подчинении Украинского государства и включении его в сферу российского влияния, 17,7% - присоединение к РФ южных и восточных областей Украины, 9,8% - использование средств внешней агрессии для укрепления властного режима Кремля и укрощения внутренней российской оппозиции, 9,2% - защита русскоязычного населения, 7,6% - преодоление последствий распада СССР и признание России мощной мировой державой. Еще 3% выбирают другие варианты, а 22,6% затруднились ответить.

*** Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной республики Крым, в Донецкой и Луганской областях - на контролируемых правительством территориях. В результате полевого этапа было собрано 2 тысячи 41 анкету. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.