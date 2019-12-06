Полиция задержала группу разбойников, одного из которых разыскивал Интерпол за терроризм

Граждане Кыргызстана и Таджикистана в возрасте 26 и 32 лет задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Полиция Киевской области задержала группу разбойников, один из них разыскивался Интерполом за участие в террористической организации «ИГИЛ» и был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что задержаны четверо иностранцев на территории пяти регионов Украины.

По данным полиции, граждане Кыргызстана и Таджикистана в возрасте 26 и 32 лет задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время проведения обысков по месту жительства нападавших полицейские изъяли вещественные доказательства, оружие и взрывные устройства.

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По факту разбойного нападения ведется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. О задержании иностранцев проинформировали Министерство иностранных дел Украины и соответствующие посольства, добавили в ведомстве.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.

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