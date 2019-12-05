Под Киевом из-за взрыва в многоэтажке погиб мужчина

Житель дома пытался разобрать неустановленный предмет.

В Ирпене в четверг произошел взрыв в многоэтажке, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Как отмечают правоохранители, информация о взрыве поступила около 11-ти часов. Соседи обнаружили тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями. Впоследствии было установлено, что это житель дома. Он пытался самостоятельно разобрать взрывное устройство, которое впоследствии сработало.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о его правовой квалификации.

Как ранее сообщал УНИАН, в Хмельницкой области в кафе взорвался котел: пострадали две женщины.