Под Киевом из-за взрыва в многоэтажке погиб мужчина
15:46, 05 декабря 2019Общество
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Житель дома пытался разобрать неустановленный предмет.
Место взрыва в Ирпене / Фото: Нацполиция
В Ирпене в четверг произошел взрыв в многоэтажке, в результате которого погиб мужчина.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Как отмечают правоохранители, информация о взрыве поступила около 11-ти часов. Соседи обнаружили тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями. Впоследствии было установлено, что это житель дома. Он пытался самостоятельно разобрать взрывное устройство, которое впоследствии сработало.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о его правовой квалификации.
Как ранее сообщал УНИАН, в Хмельницкой области в кафе взорвался котел: пострадали две женщины.
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