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Под Киевом из-за взрыва в многоэтажке погиб мужчина

15:46, 05 декабря 2019
Общество
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Место взрыва в Ирпене / Фото: Нацполиция

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Как отмечают правоохранители, информация о взрыве поступила около 11-ти часов. Соседи обнаружили тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями. Впоследствии было установлено, что это житель дома. Он пытался самостоятельно разобрать взрывное устройство, которое впоследствии сработало.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о его правовой квалификации.

Как ранее сообщал УНИАН, в Хмельницкой области в кафе взорвался котел: пострадали две женщины.

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Теги: #новости Украины#взрыв#многоэтажкапогода в Киеве