В музее истории Украины открыли экспозицию о детях, живущих на войне (видео)
10:47, 05 декабря 2019Общество
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В ней представлены игрушки и личные вещи детей, которые привезли из зоны боевых действий
Экспозиция о детях, живущих на войне / фото: скриншот видео ТСН
В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открыли экспозицию, посвященную детям, живущим на войне.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Экспозиция получила название "Прятки". Разбитые снарядами игрушки и вещи, привезенные с Востока полностью передают атмосферу, в которой живут дети на передовой. Среди прочего, в экспозиции есть рояль, привезенный из детского сада в разрушенном поселке Пески, личные вещи детей, раненых или убитых в результате обстрелов.
Как сообщал УНИАН, в сети были опубликованы фото супермаркета Metro в Донецке, разграбленного боевиками.
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