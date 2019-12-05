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В музее истории Украины открыли экспозицию о детях, живущих на войне (видео)

10:47, 05 декабря 2019
Общество
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Экспозиция о детях, живущих на войне / фото: скриншот видео ТСН

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Экспозиция получила название "Прятки". Разбитые снарядами игрушки и вещи, привезенные с Востока полностью передают атмосферу, в которой живут дети на передовой. Среди прочего, в экспозиции есть рояль, привезенный из детского сада в разрушенном поселке Пески, личные вещи детей, раненых или убитых в результате обстрелов.

Как сообщал УНИАН, в сети были опубликованы фото супермаркета Metro в Донецке, разграбленного боевиками.

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Теги: #новости Украины#дети#Донбасс#войнапогода в Киеве