В музее истории Украины открыли экспозицию о детях, живущих на войне (видео)

В ней представлены игрушки и личные вещи детей, которые привезли из зоны боевых действий

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открыли экспозицию, посвященную детям, живущим на войне.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Экспозиция получила название "Прятки". Разбитые снарядами игрушки и вещи, привезенные с Востока полностью передают атмосферу, в которой живут дети на передовой. Среди прочего, в экспозиции есть рояль, привезенный из детского сада в разрушенном поселке Пески, личные вещи детей, раненых или убитых в результате обстрелов.

Как сообщал УНИАН, в сети были опубликованы фото супермаркета Metro в Донецке, разграбленного боевиками.