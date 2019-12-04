Соболев рассказал, кого бы расспросил об убийстве сына: спросите Грановского

Депутат назвал фамилии нескольких людей.

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев назвал фамилии людей, которых предлагает допросить по делу об убийстве его 3-летнего сына.

Об этом Соболев рассказал журналистам в суде, где избирают меру пресечения задержанным по подозрению в убийстве ребенка, передает ТСН.

Читайте такжеУбийство 3-летнего мальчика в Киеве: суд будет избирать меру пресечения подозреваемым (видео)По словам Соболева, он хотел бы проверить на детекторе лжи нескольких человек. Он отметил, что не имеет права обвинять напрямую указанных лиц, поскольку следствие проведено не было, однако имеет желание услышать показания на полиграфе нескольких человек.

«Двое судей, которые за время своей работы стали миллиардерами, имеют по триста апартаментов за рубежом... Емельянов, Татьков... два человека, которые работают в этой компании – Брославский и Марин. Есть молодой человек, мариуполец – Николай Гудым. Есть такая девушка – Евгения Бурун. Есть такой – Михаил Иванюк», – отметил Соболев.

«Есть еще две фамилии. Последнюю – я оставлю для себя. Есть такая фамилия – Александр Грановский. Саша, я хочу услышать, что ты скажешь на детекторе лжи. Кто что знал, кто кого заказывал, как агентство «Буквы» надо мной четыре года издевалось, кого из меня пытались сделать», – подчеркнул Соболев.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб 3-летний сын депутата, который был в салоне автомобиля. На следующий день, 2 декабря, полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.