Проезд пассажирского поезда по Крымскому мосту попал на видео

Очевидцы сняли на видео, как поезд без пассажиров в тестовом режиме едет по Крымскому мосту.

Очевидцам удалось снять с разных ракурсов новые пассажирские поезда на Крымском мосту. Это тестовые поездки, пока составы курсируют без пассажиров. Но чего-то всем уже очень не терпится 🤩#Крым#Крыминформ#Крымскиймост#поезда#испытанияpic.twitter.com/ZgIAfw1DQ1 — Крыминформ (@crimeainform) December 4, 2019

Очевидцам удалось снять новые пассажирские поезда на Крымском мосту.

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"Это тестовые поездки, пока составы курсируют без пассажиров", - говорится в подписи к видео, опубликованном в Twitter "Крыминформ".

Напомним, 24 сентября по железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, в котором проехали представители российских СМИ. Ранее сообщалось, что открытие железнодорожной части Крымского моста для пассажирских поездов состоится в декабре 2019 года. Запуск движения грузовых поездов запланирован на июнь 2020 года.