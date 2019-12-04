цей матеріал доступний українською

Проезд пассажирского поезда по Крымскому мосту попал на видео

11:57, 04 декабря 2019
Общество
1254 3

Очевидцам удалось снять новые пассажирские поезда на Крымском мосту.

Читайте такжеПутинскую "стройку века" сняли на фото

"Это тестовые поездки, пока составы курсируют без пассажиров", - говорится в подписи к видео, опубликованном в Twitter "Крыминформ".

Напомним, 24 сентября по железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, в котором проехали представители российских СМИ. Ранее сообщалось, что открытие железнодорожной части Крымского моста для пассажирских поездов состоится в декабре 2019 года. Запуск движения грузовых поездов запланирован на июнь 2020 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новости Украины#крымский мост