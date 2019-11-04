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Оккупанты строят копию Крымского моста (фото)

12:10, 04 ноября 2019
Общество
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Копия Крымского моста / facebook.com

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил подконтрольный России "глава" администрации оккупированной Керчи Сергей Бороздин и опубликовал соответствующие фото.

По его словам, данный арт-объект будет точной копией Крымского моста в миниатюре длинной 55 метров. Оккупационный глава Керчи уверен, что данный объект будет "точкой притяжения" горожан и туристов.

Копия Крымского моста / facebook.com

Как сообщалось, железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов.

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Теги: #крымский мост#крымский мост фото