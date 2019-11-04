Оккупанты строят копию Крымского моста (фото)
12:10, 04 ноября 2019Общество
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Арки установят уже сегодня, 4 ноября.
Копия Крымского моста / facebook.com
В Комсомольском парке Керчи завершают строительство инсталляции Крымского моста.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил подконтрольный России "глава" администрации оккупированной Керчи Сергей Бороздин и опубликовал соответствующие фото.
По его словам, данный арт-объект будет точной копией Крымского моста в миниатюре длинной 55 метров. Оккупационный глава Керчи уверен, что данный объект будет "точкой притяжения" горожан и туристов.
Копия Крымского моста / facebook.com
Как сообщалось, железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов.
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