В Одессе задержали антиукраинского интернет-агитатора
В СБУ заявили о разоблачении в Одессе антиукраинского интернет-агитатора.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, сотрудники спецслужбы разоблачили одессита, который через запрещенные российские социальные сети распространял деструктивные материалы.
В частности, провокационные сообщения и призывы мужчина размещал на тематической странице одного из антиукраинских сообществ.
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Как отмечается, агитатор призывал к изменению конституционного строя и территориального устройства Украины. Лингвистическая экспертиза доказала, что распространяемые злоумышленником материалы имеют сепаратистский характер.
Во время обыска по месту жительства агитатора оперативники спецслужбы изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.