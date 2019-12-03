Верховный суд оставил без изменений приговор антимайдановцу «Топазу»

Один из активных участников массовых беспорядков в Харькове весной 2014 года Игнат Кромской по прозвищу «Топаз» был приговорен к 8 годам заключения, однако в сентябре прошлого года вышел на свободу по «закону Савченко».

Верховный суд оставил без изменений приговор главарю антимайдана, одному из активных участников массовых беспорядков в Харькове весной 2014 года Игнату Кромскому, известному по прозвищу «Топаз».

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, сегодня коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Кромского на приговор Киевского райсуда Харькова от 30 января 2018 года и постановление Апелляционного суда Харьковской области от 12 июля 2018 года.

В соответствии с этими судебными решениями Кромской был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и осужден к лишению свободы на 8 лет с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.

Читайте такжеПод СИЗО харьковчане устроили антимайдановцу "Топазу" "теплую" встречу (видео)

Как установил суд первой инстанции, в феврале-марте 2014 года Кромской принимал активное участие в пророссийских массовых мероприятиях, которые проходили в Харькове. Во время указанных мероприятий он также открыто и публично не признавал центральные органы власти Украины и желал отделения Харьковской области от Украины. Также в интервью одному из российских телеканалов Кромской призвал президента РФ ввести войска в Украину.

Как сообщал УНИАН, Кромского задержали 28 марта 2014 года. Он обвинялся в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 289 УК Украины).

30 января 2018 года Кромской был приговорен к 8 годам заключения с конфискацией имущества.

28 сентября 2018 года Октябрьский райсуд Харькова принял решение освободить Кромского из-под стражи по так называемому «закону Савченко». Как заявил адвокат, согласно «закону Савченко», Кромской отбыл наказание большее, чем ему было назначено решением суда - 8 лет и 3,5 месяца вместо 8 лет лишения свободы.

Кромской стал известен под кличкой "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз просит о помощи Кромского: "Топаз, дай команду!".

Видео: Reutov Boris