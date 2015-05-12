Синоптики пообещали всей Украине солнце и +25, а западным областям - дожди с грозами

Атмосферный фронт принесет дожди с грозами на запад Украины. Также локальные грозовые дожди пройдут на востоке и в Крыму. На остальной территории еще будет тепло, в течение дня до 19-25 градусов тепла, сообщает «Оpogode».

В западной части ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем ​​13-19 градусов тепла.

В северных областях преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем ​​19-24, на Житомирщине 16-19 градусов тепла.

В центральной части будет ясно и сухо. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​20-25 градусов тепла.

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В восточных областях - локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем ​​19-24 градуса тепла.

В южной части ожидаются отдельные небольшие дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​20-25 градусов тепла.

В Киеве ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью 9-12 градусов тепла, днем ​​20-22 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, на западе северо-западный, 5-12 м/с.