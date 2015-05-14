В Каннах открылся Украинский национальный павильон

Как сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, украинский павильон, организованный при поддержке Госкино, всеукраинского благотворительного фонда Игоря Янковского «Инициатива ради будущего» при участии Киевского международного кинофестиваля «Молодость» является местом, где Украина может показать достижения своего кинематографа и где могут быть налажены профессиональные контакты с представителями международных производственных и дистрибуторских компаний.

Для этого был обновлен каталог украинского кино, который включает в себя информацию об отечественных фильмах различного метража, жанров и стадии производства, созданных в промежутке между 2014 и 2015 годами.

Председатель Госкино Филипп Ильенко вместе с нашими режиссерами и продюсерами представит новые украинские проекты — либо уже завершенные, либо на стадии work in progress: это фильмы «Максим Оса» (реж. Иван Сауткин, в производстве), «Голубое платье» (реж. Игорь Минаев, завершен), «Гнездо горлицы» (реж. Тарас Ткаченко, в производстве) и «Оккупация» (в производстве).

Также будут презентованы фильмы «Теперь я буду любить тебя» (реж. Ширман, пост-продукция) и Good Game Well Played (реж. Фетисова, в разработке).

А на самом кинорынке 16 мая во Дворце фестивалей пройдет показ фильма режиссера Анатолия Матешко «Плен» (Captivity).

Вместе с тем 19 мая пройдет презентация 5-го Одесского международного кинофестиваля, открытие которого должно состояться 10 июля этого года.

Одной из главных частей украинского участия в профессиональном сегменте Каннского кинофестиваля является наличие в программе Short Film Corner 15 короткометражек, сделанных в Украине или с участием украинских кинематографистов.

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Каннский кинорынок — это крупнейший кинофорум мира, и Украина на нем представлена 8 год подряд. Продлится мероприятие с 13 по 24 мая.

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