Киберпонедельник в Украине: что это такое и где купить со скидкой

Киберпонедельником называют первый понедельник после Черной пятницы, в который часто устраивают распродажи в интернет-магазинах.

У многих на слуху черная пятница, день предновогодних распродаж и грандиозных скидок. Но одним днем такое событие не заканчивается, и черная пятница плавно перетекает в киберпонедельник.

Киберпонедельник 2019: дата

В 2019 году Киберпонедельник приходится на 2 декабря. Обычно в этот день наблюдается большое количество покупок в интернет-магазинах.

Отличие Киберпонедельника от "черной пятницы" только в том, что в период черной пятницы покупателей ожидают грандиозные скидки и распродажи в розничной торговле в торговых центрах и даже не больших магазинах, то с наступлением киберпонедельника приходят громадные скидки на товары в интернет-магазинах. То есть это касается товаров, приобретенных по системе онлайн.

Киберпонедельник в Украине: история

Сам термин «киберпонедельник» пришел к нам с США от Национальной федерации розничной торговли. Но в среде пользователей Интернета этот термин начали употреблять только с 2005 года.

Кстати, Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, ведёт свою историю из США. Первая такая массовая онлайн-распродажа была проведена в Америке в 2004 году, а сам термин «Cyber Monday» год спустя был предложен интернет-ресурсом Shop.org, представляющим отделение Национальной федерации розничной торговли США. Считается, что этот день был придуман специально для офисных работников. А причиной такого решения стали маркетинговые исследования нескольких лет, которые показали всплеск интернет-продаж в первый понедельник после Дня Благодарения.

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Причина тому проста – в этот день американцы возвращались на работу после длительного отдыха и могли при помощи интернета совершить необходимые покупки с большими скидками в преддверии наступающих рождественских и новогодних праздников, которые не успели сделать в Чёрную пятницу. А почему с рабочего компьютера? А потому что тогда персональные компьютеры и интернет были не настолько доступны как сейчас. Очень скоро владельцы магазинов, видя такую активность покупателей, стали «заманивать» клиентов по понедельникам после Дня Благодарения очень выгодными предложениями.

С тех пор Киберпонедельник всё более набирал обороты и сегодня является одной из крупнейших в мире онлайн-распродаж и акций скидок на товары в интернете. Большинство розничных интернет-магазинов предлагают в этот день (а то и неделю) большие скидки, вплоть до 90%, и специальные предложения, чтобы заманить своих «праздничных» покупателей. Тем более что доступность и простота онлайн-покупок сегодня привлекают многих. Так, американцы, не успевшие «закупиться» в выходные после Дня Благодарения, продолжают отовариваться в интернете. Благо, что купить там со скидками можно практически любой товар – от одежды, обуви, косметики и посуды до новых моделей техники, электроники и игрушек. Кроме того, с каждым годом растет количество интернет-магазинов, предлагающих бесплатную доставку купленных у них товаров прямо до дома.

Ещё один фактор, влияющий на всё растущую популярность Киберпонедельника – стремительное распространение мобильных устройств – смартфонов и планшетных компьютеров, которые позволяют людям вообще не зависеть от рабочего компьютера и времени нахождения в офисе. Всё это позволяет делать онлайн-покупки легко и с удовольствием, без стояния в очередях и толкания в магазинах, с более широким и быстрым диапазоном поиска товаров, который физически сложно охватить в Чёрную пятницу.

Кстати, Киберпонедельник стал популярным не только в США, но и в Аргентине, Канаде, Чили, Китае, Англии, Японии, России и многих других странах. Хотя не везде он «привязан» к Чёрной пятнице и проводится в разные числа года.

Хотя скидки в Киберпонедельник не являются обязательным атрибутом этого дня, некоторые магазины все же устраивают распродажи.

В Украине в магазинах часто именно до Киберпонедельника длятся скидки, которые начались в Черную пятницу.

Когда в Америке проходит распродажа, то менеджеры интернет-магазинов делают акцент не только на технике и на одежде, но ещё и на интеллектуальном и культурном развитии общества. Сейчас и Украина перехватывает такую тенденцию и у нас можно купить книги по доступной цене, а некоторые компании в акционные и праздничные дни такие как киберпонедельник устраивают акцию, когда можно два товара приобрести за пол цены.

Как уберечь себя в киберпонедельник

Иногда на ажиотаже можно набраться всякой ерунды. И это свойственно не только женщинам, которые как известно имеют куда больше пристрастия к различным покупкам. Если же купив товар вы все же осознали, что он является ненужным или же покупка оказалась бракованной (повредилась при пересылке или же была повреждена на заводе изготовителе), то при наличии чека в течении 14-ти дней можно вернуть товар обратно. Но стоит сделать акцент на том, что не все товары можно вернуть обратно. Такие покупки как лекарственные препараты, белье, предметы личной гигиены, игрушки, печатные издания и ювелирные украшения возврату не подлежат. И это зависит скорее не от того или другого интернет-магазина, а конкретно от специфики приобретаемого товара.

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Прежде чем оформить заявку на приобретение любого, а особенно дорогостоящего товара необходимо проверить действительно ли на него действует указанная скидка. Увы, современная действительность такова, что некоторые продавцы и менеджеры интернет-магазинов идут на хитрость и на ценнике товара ставят скидку, а цена остается прежней, в некоторых случаях цену даже завышают. Чтобы максимально обезопасить себя от такого мошенничества нужно заранее изучить стоимости на интересующие товары. Например, если вы хотите приобрести крупную бытовую технику для кухни, то это не будет вашим спонтанным желанием, и вы детально изучите функции и особенности прибора той или иной марки. Вместе с этим нужно изучить и цены, которые действуют до киберпонедельника и какие будут установлены именно в праздничный день.

Если говорить о преимуществах приобретения товара через интернет-магазин, то явный плюс это возможность отложить выбранный товар и поместить его в свою виртуальную корзину. Такой шаг позволит приобрести товар, опередив при этом других покупателей, либо же товар можно просто поместить в корзину, чтобы он не потерялся пока на том или ином интернет-ресурсе, вы будете продолжать поиск нужного товара. Но бывает так, что вы положили свой товар в корзину, а он закончился на складе, тогда вы естественно будете вынуждены искать другие сайты с аналогичной продукцией.

Но вместе с этим нужно учитывать и явный минус приобретения товаров через интернет. Так, невозможно наверняка узнать в каком состоянии и все ли исправно в вашей желаемой покупке. Поэтому если есть такая возможность, то лучше приобретать товары без предварительной оплаты. То есть, когда покупатель приходит в центр доставки, на выбранную им почту, то прежде, чем внести оплату он может посмотреть в каком состоянии пришла вещь или бытовая техника. Такой способ покупок особенно удобен для приобретения одежды, ведь иногда интернет-ресурсы с помощью ярких фильтров могут создавать совершенно другой вид одежде, чем она выглядит на самом деле.

Хорошая примочка для экономии на ваших покупках услуга cashback. Многие торговые сети и банки в взаимодействии имеют такой инструмент с помощью, которого покупатель на свой счет получает часть потраченной суммы. Например, покупая телефон в торговой сети Цитрус, владелец техники на свой счет получает определенную сумму средств, приобретая другой товар сумма средств на дополнительном счету соответственно увеличиться, когда будет набрана нужная сумма, то можно приобрести ещё какой-то товар с приятной скидкой. Останется лишь внести недостающую сумму и наслаждаться своей покупкой.

Некоторые интернет-магазины идут на хитрость и когда вы просматриваете товар особенно в акционные дни, то на некоторых особенно популярных товарах указывается сколько единиц уже продано, а сколько товара ещё в наличии. На самом деле это может быть и не верная информация, но именно она подействует на сознание покупателя, и он может подумать, что раз уже столько человек приобрели этот товар, то ему можно доверять и значит, что можно и самому его приобрести.

В сети интернет существует ряд страниц, где собраны все действующие скидки на такой акционный день как киберпонедельник. Но стоит понимать, что в акционные дни количество товара ограниченно, поэтому стоит заранее понимать нужна вам это вещь или нет и если да, тогда с наступлением акционного дня бронировать и приобретать покупку. Акционные товары можно искать на многих ресурсах, главное задаться целью и достаточным количеством времени.

Интернет-шопинг становится популярнее с каждым днём и это является нормой, ведь теперь особенно занятым людям нет необходимости после рабочего дня бежать в магазины или же в торговые центры, чтобы купить себе одежду, технику или еду. Все это стало настолько доступно и просто, что можно осуществлять заказы сидя на работе за любимым креслом, находясь дома или же во время деловой встречи во время ожидания своего собеседника. Некоторые интернет-компании даже ввели бесплатную доставку, чтобы ещё больше улучшить свои сервера и свою деятельность в целом.

Киберпонедельник: видео