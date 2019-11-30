МИД хочет вернуть досрочно освобожденных украинских моряков из Греции

В Греции за перевозку нелегальных мигрантов осуждены более 100 граждан Украины.

Министерство иностранных дел планирует подписать с Грецией договор о предоставлении права вернуться в Украину морякам, которые осуждены за перевозку нелегальных мигрантов, досрочно освобождены, но вынуждены какое-то время оставаться в этой стране.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, в Греции продолжают задерживать украинских моряков, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов. Такое правонарушение квалифицируется как тяжкое преступление, и задержанных украинцев строго наказывают.

"Несмотря на факт осуждения в Греции более 100 украинцев за это правонарушение и широкую многолетнюю разъяснительную работу, задержания продолжаются", - отметил Кирилич.

В связи с этим он сообщил, что украинская сторона провела серию переговоров с генеральным прокурором Греции, должностными лицами Министерства юстиции, с прокурорами города Пирей, а также с руководителями тюрем. Кроме того, консул в этом году более 100 раз посещал осужденных в учреждениях содержания, а также судебные заседания, на которых рассматривались дела против украинских моряков.

Кирилич отметил, что "пути решения этой проблемы - это прекратить совершать правонарушения, а для осужденных - воспользоваться правом перевода для отбывания наказания в Украине". В частности, пятеро украинских осужденных заявили о таком желании.

Также он сообщил, что после апелляционного пересмотра дела двое украинцев, осужденных по обвинению в перевозке мигрантов, были оправданы и освобождены.

В то же время дипломат отметил, что для того, чтобы воспользоваться правом на перевод для отбывания наказания в Украине, необходимо подготовить сильную доказательную базу, заключить договор о разрешении освобожденным условно-досрочно морякам вернуться в Украину.

По его словам, в настоящее время около 30 украинцев освобождены из тюрем досрочно, но этим лицам некоторое время запрещено покидать территорию Греции.

Кирилич уточнил, что украинцы, которые в Греции за перевозку нелегальных мигрантов осуждены на 10-12 лет, отбывают наказание только по 3-4 года, а потом их досрочно освобождают.

"Их освобождают, но они вынуждены находиться на территории Греции и регулярно отмечаться в полиции. Я генеральному прокурору Греции говорю: они вынуждены находиться здесь, а это значит, что они вынуждены где-то жить и за что-то жить, а для этого они должны где-то работать, но их на работу не берут, и они тогда начинают совершать очередное правонарушение, и снова возвращаются в тюрьму", - отметил Кирилич.

Он добавил, что в связи с этим предложил греческой стороне подписать соглашение, которое будет предоставлять условно-досрочно освобожденным украинцам право возвращаться в Украину. Дипломат уточнил, что предложил, чтобы эти украинцы после возвращения на родину, в случае необходимости, отмечались в Посольстве Греции в Киеве или в Генеральном консульстве Греции в Одессе.

По словам Кирилича, греческая сторона согласилась на это предложение.

"МИД совместно с Министерством юстиции подготовили такой договор, греческая сторона его согласовала, работаем над подписанием. В ближайшее время планируем провести широкоформатные переговоры в Афинах с участием также представителей правоохранительных органов Украины", - сообщил Кирилич.