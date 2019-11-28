Порно-скандал в Одессе. Как пациентки гинеколога невольно оказались "актрисами" для видеороликов "18+"

Скандал, разразившийся в Одесском областном онкологическом диспансере, получил огромный резонанс. Шутка ли, в кабинете УЗИ, расположенном в гинекологическом отделении, была установлена видеокамера. Она фиксировала происходящее в помещении, а потом «фильмы» попадали в Интернет. Преступление вскрылось, когда одна из одесситок обнаружила себя на таком видео на одном из сайтов «18+», и обратилась по этому поводу в Причерноморское управление киберполиции.

«На одном из Интернет-ресурсов она увидела порнографическую запись, сделанную неизвестными во время прохождения ею процедуры УЗИ», - сообщили в региональном главке Нацполиции.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Дальше – больше. Как оказалось, на пресловутом Интернет-ресурсе опубликован целый сборник видеозаписей, сделанных, как предполагается, в одном и том же врачебном кабинете с начала 2018-го по апрель текущего года.

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что в помещении оборудована камера, которая снимает процесс ультразвуковых исследований, в частности, гинекологических больных. О видеофиксации пациенток, разумеется, никто не предупреждал. В ходе обысков полицейские изъяли из кабинета УЗИ камеру видеонаблюдения, блок питания, системный блок ПК, роутер и пр., а из автомобиля Mazda 3, который находится в фактическом пользовании медика, проводившего ультразвуковые исследования, флэш-накопитель.

Телекоммуникационные услуги на территории всего онкологического диспансера предоставляет провайдер ООО «Лекол». Имеется и системный администратор – специалист, осуществляющий, в частности, администрирование и настройку Интернета. У него изъяли, в том числе ноутбук и несколько десятков жестких дисков, на которые (и другие возможные вещдоки) суд наложил арест.

Просто бесконтрольный арендатор

Но, как оказалось, специалисты онкодиспансера к резонансным записям отношения не имеют. Помещение, в котором расположен скандальный диагностический кабинет, арендуется частным предпринимателем (на двери кабинета табличка, согласно которой прием пациенток вел врач высшей категории Владислав Триполко (ФОП «Триполко»)). Последний, по словам главврача онкодиспансера Олега Лукьянчука, с областным онкологическим диспансером состоит в «арендных отношениях» еще с 2010 года. Примерно два года назад с Триполко заключили новый договор, согласно которому в распоряжении доктора почти 19 квадратных метров, за которые он ежемесячно должен вносить арендную плату в размере около 7,3 тысяч гривен. Согласно этому документу, сторонами соглашения являются вышеназванный предприниматель и Олег Лукьянчук.

По словам юриста Александра Саинчина, собственником диспансера является Одесский областной совет, который, по существу, и является распорядителем своих владений. Договор утвержден начальником управления облсовета по имущественным отношениям, о чем свидетельствует соответствующая подпись. Оговоренная плата, согласно бумагам, поступает в распоряжение медицинского заведения.

При этом, Саинчин подчеркнул: аренда — единственное, что связывает ФОП «Триполко» и диспансер, который не располагает ни его трудовой книжкой, ни базой данных пациентов, не знает, по какому принципу тот отбирает и в какое время обслуживает клиентов.

«Он самостоятельно проводит ультразвуковое исследование своих больных», - заявляет юрист.

Другими словами, арендатор работал совершенно бесконтрольно. Во всяком случае, со стороны областного онкологического диспансера, на территории которого трудился много лет.

Стоит отметить, что не все пациентки госучреждения становились посетителями указанного кабинета. По словам Олега Лукьянчука, в диспансере есть свое оборудование и профильные сотрудники, которые ежедневно ведут прием. Что до Триполко, так, по утверждению главврача, виделись они всего несколько раз, и то – не общались. Другие сотрудники с ним якобы тоже особо не контактировали.

Как бы там ни было, репутации Одесского областного онкологического диспансера, который ежедневно посещают сотни страдающих от тяжких болезней людей, нанесен колоссальный ущерб. Сейчас множество женщин в ужасе вспоминают, когда проходили в нем обследование и размышляют, не запечатлела ли их скрытая камера.

«Вначале подумал, что это все – чья-то выдумка, злая шутка. Когда же узнал правду, был ошарашен как гражданин и как врач. Нарушены все мыслимые законы и человеческие принципы, врачебная этика», — сказал главврач.

Он подчеркнул, что договор об аренде расторгнут. А другие аналогичные договора – таковых у онкодиспансера, в общей сложности, 35 и все они проходят согласование в областном совете - нуждаются в пересмотре условий (разбираться с этим придется Фонду госимущества и облсовету). Сотрудники медучреждения, пожелавшие остаться неназванными, рассказали УНИАН, что речь, в том числе о многочисленных аптеках, владельцы которых развернули бизнес на коммунальной территории и якобы руководство больницы, как говорят в Одессе, «крупно имели ввиду».

Врач Триполко, кстати, раньше принимал пациентов частным образом в другом корпусе диспансера. «Потом его перевели в главный – улучшили, так сказать, условия», - рассказал сотрудник учреждения.

Недоумение вызывает сам факт сдачи в аренду помещений больниц, сотрудники которых часто жалуются на тесноту, мешающую качественной работе, за смешные (официально) деньги.

Следил за сотрудниками?

Любопытно, что в данном деле никому не предъявляли подозрение в преступлении. По крайней мере, пока. Как отметила начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, в настоящее время проводятся соответствующие следственные действия. Но далеко не факт, что арендатор вообще причастен к распространению видео.

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сейчас проводятся все необходимые мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к указанному правонарушению. Личность человека, который накапливал и распространял информацию порнографического характера, пока не установили. Системный администратор, обеспечивающий работу соответствующего оборудования в диспансере, состоит в штате медучреждения и свою вину категорически отрицает. Как утверждает руководство онкодиспасенра, он никогда не был в помещении, сдаваемом в наем.

Более того, как сообщил УНИАН информированный источник в полиции, видеокамера была установлена якобы для… слежки за сотрудниками арендатора. Мол, съемка велась чуть ли не открыто (разумеется, не для пациенток), однако в других целях. «Подобное наблюдение предприниматели часто ведут и в других местах. Например, в ресторанах и парикмахерских. Там, конечно, так не обнажаются, но…», - сказал правоохранитель.

Другой вопрос – кто «слил» запись на порносайт? Говорят, доступ к камере был у нескольких человек, но кто это сделал, пока неизвестно.

Найдут ли виновника ЧП? Накажут ли? Администрация областного диспансера в этом очень заинтересована, и готова оказать следствию всю необходимую помощь. Хотят «крови» и многочисленные пациентки.

Любопытно, что в некоторых медучреждениях, в частности, в кабинетах физиопроцедур появилась вывеска: «Фото и видеосъемка категорически запрещены». Действительно, где гарантия, что подобное не произойдет (уже происходит) в любом другом учреждении – больнице, частном медицинском центре, операционной или массажном салоне?

Лариса Козовая