Суд оставил под стражей женщину-ветерана АТО с позывным "Пума"

Ей инкриминируют соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области.

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и оставил под стражей женщину-ветерана войны на Донбассе Инну Грищенко с позывным «Пума».

Читайте такжеЗадержанные АТОшники "Пума" и "Буча" могут фигурировать в деле Шеремета – СМИОб этом передает hromadske.

До этого рассмотрение апелляционной жалобы защиты подозреваемой переносили трижды.

Ранее УНИАН сообщал, что 6 ноября Печерский суд взял под стражу на 60 суток Инну Грищенко. Женщине инкриминируют соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году. Сама Инна Грищенко отвергает обвинения о причастности к преступлению.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщало о вероятной причастности ветеранов войны на Донбассе Инны и Владислава Грищенко к убийству журналиста Павла Шеремета.