Мотив объяснить не смог: полиция задержала "минера" админздания на Банковой

Задержанный признался в содеянном. Ему грозит до 6 лет заключения.

Столичные правоохранители задержали мужчину, который позвонил в полицию и сообщил ложную информацию о заминировании административного здания на улице Банковой.

Читайте также"Просто хотел привлечь внимание": СМИ пообщались со знакомыми "минера" моста в КиевеКак информирует Отдел коммуникации полиции Киева, по адресу, где якобы было заминировано админздание, выезжали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Правоохранители провели проверку, в результате которой никаких опасных веществ и предметов не обнаружили.

«Оперативники установили личность мужчины, который предоставил ложное сообщение о заминировании и выяснили, что звонок был осуществлен с железнодорожного вокзала. Сразу после звонка правонарушитель уехал домой в город Кропивницкий, однако там сразу был задержан полицейскими», – информирует полиция.

45-летнего жителя Кропивницкого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчина признался в содеянном, но внятно объяснить свой поступок не смог. Сотрудники изъяли у него вещественное доказательство – мобильный телефон, с которого был осуществлен вызов.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, ему грозит до 6 лет заключения.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве аноним «заминировал» Центральный железнодорожный вокзал.