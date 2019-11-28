Обыски у Зверобой: в ГБР рассказали подробности

По словам пресс-секретаря бюро, обыски проходили санционированно.

Обыски у волонтера Маруси Зверобой уже завершены, они проходили санкционированно.

Подробности обысков рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова на брифинге 28 ноября.

Читайте такжеВолонтер Зверобой рассказала, что у нее изъяли в ходе обысков (видео)По ее словам, следователи получили соответствующее постановление суда для проведения обысков.

«Собственно, обыски на данный момент уже завершены. Они проходили санкционированно. Следователи получили соответствующее определение суда», – отметила Иванова.

При этом она добавила, что не может детализировать, что именно было изъято в ходе обысков.

«Могу сказать, что также было изъято три единицы оружия, проверяется следствием законность их пребывания, наличие соответствующих разрешений. Это сейчас проверяется», – отметила она.

Целью следственных действий, как добавила Иванова, была проверка фактов и дополнительный анализ материалов, которые будут приобщены к уголовному производству в дальнейшем.

Как ранее сообщал УНИАН, Зверобой считает, что «посягательство на жизнь» президента ей инкриминировать не могут.