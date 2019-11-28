В Украине запустили "Институт развития образования", который будет проверять учебники

Учреждение будет отвечать за разработку новых стандартов образования, экспертную оценку учебников и их печать, подготовку стандартов и программ повышения квалификации педагогов, и прочее.

Начало деятельность государственное учреждение «Украинский институт развития образования» (УИРО), который будет отвечать за разработку новых стандартов образования, образовательных программ и подготовку профессиональных стандартов и программ повышения квалификации педагогов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции в Киеве заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

По ее словам, возглавил УИРО Вадим Карандий.

По словам Новосад, новое учреждение будет отвечать за разработку новых стандартов образования и образовательных программ; экспертную оценку учебников и их печать; за подготовку профессиональных стандартов и программ повышения квалификации педагогов; создание и поддержку электронных образовательных ресурсов; поддержку реформы «Новая украинская школа» и др.

"Уже со следующего года новый институт начнет пилотировать подходы к экспертизе на отдельных учебниках", - сказала она.

В свою очередь Карандий отметил, что сейчас институт юридически оформлен и начал свою деятельность, сформирована часть коллектива.

"Открыты вакансии, есть соответствующие объявления, на которые подбираются специалисты ... Коллектив института пока состоит из 35 человек", - сказал он.

Он также добавил, что в целом количество сотрудников института не будет превышать 100-120 человек.

Карандий уточнил, что среди задач института на 2020 год - организационно-методическое сопровождение подготовки нового стандарта начального образования для 3-4-х классов, исследование качества дошкольного образования, создание профессионального стандарта педагога, вопросы организации улучшения современной учебной литературы.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Кабмин принял решение о создании государственного учреждения "Украинский институт развития образования", который будет работать над реформой общего среднего образования.

Решением предусмотрено, что деятельность учреждения будет способствовать координации организационного и методического обеспечения внедрения Концепции реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования «Новая украинская школа» на период до 2029 года.