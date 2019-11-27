В Киеве ремонтируют Южный мост: когда и как ограничат движение (видео)
В Киеве с 27 ноября до 8 декабря ограничено движение транспорта на эстакаде Южного моста.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ограничения будут действовать с 9:00 до 13:00 – в направлении левого берега, и с 13:00 до 19:00 – в направлении станции метро «Выдубичи».
На эстакаде Южного моста проводится демонтаж аварийных карнизных блоков.
«Чтобы меньше влиять на трафик утром, будут работать в направлении левого берега, а после обеда – в сторону станции метро «Выдубичи». Во время работ движение частично ограничено. В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства», - отметили в коммунальной корпорации.
По состоянию на 10:20 затор на Южном мосту в сторону правого берега тянется от станции метро "Осокорки".
Как сообщал УНИАН, в Киеве с 7 ноября ограничен въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонны в пределы города Киева в часы пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00.